Travis Perkins ADR Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Travis Perkins im Fokus der Diskussionen. Die Meinungen waren weder positiv noch negativ, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Travis Perkins. Dies führte insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Travis Perkins insgesamt als "Neutral", da 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 2 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates zu Travis Perkins im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 960,43 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 19,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Travis Perkins in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Travis Perkins wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Travis Perkins-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 93,68, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 39,85 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.