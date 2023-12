Travis Perkins ADR Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Diskussionen rund um Travis Perkins auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens positiv ist. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen zu dem Wert geäußert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Analysten haben Travis Perkins in den letzten zwölf Monaten mit den Einstufungen 2 Gut, 4 Neutral und 2 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 960,43 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 21,7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz wird Travis Perkins insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Travis Perkins-Aktie von 853,41 GBP deutlich über dem letzten Schlusskurs von 789,2 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Travis Perkins anhand der Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist, während die Analysten und die technische Analyse zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Travis Perkins ADR-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Travis Perkins ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Travis Perkins ADR-Analyse.

Travis Perkins ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...