Travis Perkins ADR Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten zwei Wochen wurde Travis Perkins von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet hat, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Ansicht, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf die technische Analyse ist zu erwähnen, dass Travis Perkins mit einem Kurs von 851,2 GBP inzwischen +10,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu der kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,59 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein Bild, das darauf hindeutet, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Travis Perkins-Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ist zu berücksichtigen, dass Analysten in den letzten 12 Monaten für Travis Perkins 2 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 2 mal das Rating "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Travis Perkins vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 12,83 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 960,43 GBP. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten also die Stufe "Gut".