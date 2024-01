Travis Perkins ADR Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Travis Perkins":

Die Travis Perkins-Aktie wird aus verschiedenen Blickwinkeln bewertet, um Anlegern eine umfassende Analyse zu bieten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,53 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine Abweichung von +1,83 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Bewertungen von Analysten der letzten zwölf Monate verteilen sich auf 2 "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele deutet darauf hin, dass die Aktie um 20,66 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Travis Perkins von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 93,36, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,72, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung sich für Travis Perkins in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.