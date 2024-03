Travere Therapeutics Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Travere Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 53,76 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu positiven Kommentaren über Travere Therapeutics geführt hat. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt demnach eine grüne Zone an und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die häufigen Diskussionen über das Unternehmen und die steigende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einer positiven Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare zu Travere Therapeutics verzeichnet. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen positiven Ausrichtung der Anleger wider, weshalb die Aktie heute ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,52 USD für den Schlusskurs der Travere Therapeutics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 7,69 USD, was einer Abweichung von -26,9 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 8,35 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,9 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Travere Therapeutics-Aktie auf der Basis der verschiedenen Analysen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht.