Travere Therapeutics Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Travere Therapeutics liegt bei 32,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 21,37, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Travere Therapeutics. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Travere Therapeutics daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein gemischtes Bild ab. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten schätzen die Aktie von Travere Therapeutics langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 1 neutral und keine negativ. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 30,13 USD, was einer Erwartung von 217,11 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".