Travere Therapeutics Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Wochen konnte bei Travere Therapeutics eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die zeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Travere Therapeutics daher für diese Stufe ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Travere Therapeutics wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,46 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Werte (54,52), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammen erhält das Travere Therapeutics-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, zeigen ein überwiegend positives Bild, mit 7 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,13 USD, was auf eine mögliche Kursentwicklung von 267,38 Prozent hindeutet. Daher erhält die Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Travere Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,65 USD, womit der Kurs der Aktie um -29,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 zeigt mit einem Durchschnittskurs von 8,84 USD eine Abweichung von -7,24 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".