Travere Therapeutics Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten zwölf Monaten haben 10 Analystenbewertungen für die Travere Therapeutics-Aktie stattgefunden. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein Gesamtrating von "Gut" für die Travere Therapeutics-Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Somit wird die Aktie momentan als "Neutral" bewertet. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 29,89 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 367,74 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet. Insgesamt erhält Travere Therapeutics somit ein "Gut"-Rating für diesen Analyseaspekt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Travere Therapeutics wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Travere Therapeutics überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Travere Therapeutics hier weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Travere Therapeutics-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Aspekt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Travere Therapeutics-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 15,01 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6,39 USD liegt, bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,09 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Travere Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Travere Therapeutics nur eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Travere Therapeutics.

Insgesamt erhält die Travere Therapeutics-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gemischtes Rating von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" in den unterschiedlichen Aspekten der Analyse.