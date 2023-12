Travere Therapeutics Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Im vergangenen Jahr gab es sieben positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten für Travere Therapeutics, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als neutral, da eine neutrale und keine positiven Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,13 USD, was einem potenziellen Anstieg um 249,07 Prozent entspricht und somit eine positive Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,64 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Travere Therapeutics ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden und die Diskussionen hauptsächlich positive Themen betrafen.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 8,63 USD um 25,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage befindet sich die Aktie jedoch 39,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als neutral eingestuft.