Travere Therapeutics Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Travere Therapeutics Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen insbesondere negativ über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Travere Therapeutics-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Travere Therapeutics mit einer Entfernung von -35,62 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Allerdings weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs an, der ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Travere Therapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Travere Therapeutics-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 69,08 und der RSI25 liegt bei 35,41, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.