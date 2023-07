Travelers: Das wahre Kursziel liegt bei 180,97 EUR

Die Aktie von Travelers ist nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 180,97 EUR und bietet somit ein Potenzial von +15,41% für Investoren.

• Am gestrigen Tag hat die Aktie eine negative Entwicklung von -0,16% hingelegt.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde auf 3,38 aktualisiert.

• Die Empfehlungen der Analysten sind wie folgt: Kauf (7), Halten (11) und Verkauf (3).

Trotz einer schwachen Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen bleibt das Potential für Investoren mit einem Anlagehorizont im mittleren Zeitraum positiv. So empfehlen vier Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere Experten sehen sie optimistisch als Kauf an. Ein Großteil der anderen elf Analysten stuft Travelers jedoch neutral ein. Nur drei Bankhäuser haben Bedenken hinsichtlich der...