Travelers: Potenzielles Kursziel von 179,51 EUR

Die Aktie von Travelers scheint nach Ansicht der Analyse-Experten derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel wird bei 179,51 EUR gesehen.

• Am 07.07.2023 verzeichnete die Aktie von Travelers ein Plus von +0,43%.

• Das potenzielle Kursziel für Travelers liegt bei 179,51 EUR.

• Das Guru-Rating für das Unternehmen beträgt nun 3,38 (vorher: 3,38).

Gestern konnte die Aktie von Travelers einen Anstieg um +0,43% auf dem Finanzmarkt verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – hat sich jedoch insgesamt ein Trendverlust in Höhe von -1,16% ergeben und somit eine pessimistischere Stimmung am Markt ausgelöst.

Ob diese Entwicklung tatsächlich den Erwartungen der Bank-Analysten entsprach? Die Einstellung scheint jedenfalls klar definiert zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für...