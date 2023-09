Travelers: Potenzial von +14,80% zum Kursziel von 182,53 EUR

Die Aktie des Versicherungskonzerns Travelers verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,03%. Die vergangenen fünf Börsentage brachten eine Wochenbilanz von insgesamt +0,08%, was auf eine neutrale Marktentwicklung hindeutet.

Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie aktuell unterbewertet sei und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 182,53 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, ergibt sich ein potenzielles Kursplus von +14,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach den letzten neutralen Trends.

Vier Analysten stufen die Aktie als starken Kauf ein und drei weitere empfehlen den Kauf. Zwölf Experten geben das Rating „Halten“ ab und drei raten zum Verkauf. Das positive Stimmungsbild wird durch das Guru-Rating bestätigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Potential für einen Anstieg des...