Travelers: Potenzial von +14,36% auf Kursziel 180,63 EUR

Die Travelers-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 180,63 EUR und liegt damit um +14,36% über dem aktuellen Stand.

• Gestern verzeichnete die Aktie eine negative Kursentwicklung von -0,51%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde nun mit 3,38 bewertet

• Anteil optimistischer Analysten bei +33,33%

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Aktie um +2,28% verbessern. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher positiv gestimmt. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten davon überzeugt: Während vier Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere als Kauf einstufen, sehen elf Analysten sie momentan lediglich als Halteposition an. Drei Bankhäuser geben sogar ein Verkaufsrating ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Guru-Rating hat sich verbessert...