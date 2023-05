Travelers: Potenzial für Kursanstieg auf 182,82 EUR

Die Aktie von Travelers verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,99% und in den letzten fünf Handelstagen eine negative Performance von -1,30%. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings glauben Bankanalysten nicht an eine solche Entwicklung. Sie sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 182,82 EUR liegt, was ein Potential für einen Anstieg um +9,83% darstellen würde. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einem schwachen Trend in letzter Zeit.

Laut aktuellen Daten empfehlen vier Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und drei weitere setzen sie auf “Kauf”. Elf Experten haben sich neutral positioniert mit dem Rating “halten” und nur noch drei meinen die Aktie sei zum Verkauf geeignet.

Das positive Urteil wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...