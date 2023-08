Travelers: Potenzial für Kursanstieg

Die Aktie von Travelers wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 175,47 EUR und bietet damit ein Potenzial für einen Anstieg um +13,65%.

• Am 04.08.2023 legte die Aktie um +0,45% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt jetzt 3,38

Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein negativer Trend von -1,42%, was auf eine pessimistische Stimmung hindeutet.

Trotzdem bleibt das mittelfristige Kursziel bei 175,47 EUR bestehen. Vier Analysten sind der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und drei weitere empfehlen sie zum Kauf. Elf Experten bewerten sie neutral als “halten”, während lediglich drei Analysten sie zum Verkauf empfehlen.

Das optimistische Urteil teilen...