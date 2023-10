Travelers: Kursziel von 182,26 EUR im Fokus

Die Aktie von Travelers hat in den vergangenen Tagen eine schwache Performance gezeigt. Gestern verzeichnete sie einen Rückgang um -2,57%, was zu einem Gesamtminus von -2,70% innerhalb einer Woche führte und auf pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Travelers liegt bei 182,26 EUR – ein Potenzial für Investoren von +18,08%. Dabei gibt es jedoch unterschiedliche Einschätzungen: Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie immer noch zum Kauf empfehlen, sehen zwölf Experten sie neutral und drei sagen sogar “Verkauf”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,36. Insgesamt zeigt sich also eine positive Einschätzung der Investmentperspektiven mit einem Anteil optimistischer...