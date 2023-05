Travelers: Kursziel von 179,51 EUR in Sichtweite

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Travelers derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +7,52%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 179,51 EUR.

• Am 10.05.2023 verzeichnete Travelers eine negative Kursentwicklung um -0,38%

• Guru-Rating unverändert bei 3,38

• Optimistische Einschätzung durch 33,33% der Analysten

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Aktie trotz einer geringfügigen negativen Entwicklung am gestrigen Tag insgesamt um +2,65% verbessern. Die Stimmung am Markt bleibt optimistisch.

Während vier Bankanalysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ebenso viele mit “Kauf” bewerten aber nicht euphorisch sind, sehen zwölf Experten sie als “halten”. Drei Analysten dagegen raten zum Verkauf.

Zusammenfassend liegt das mittelfristige Potenzial für Anleger bei einem möglichen...