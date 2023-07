Travelers: Kursziel von 175,47 EUR erwartet

Nach Auffassung von Experten wird die Aktie von Travelers derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +11,09% über dem aktuellen Niveau.

• Am 31.07.2023 hat Travelers +0,47% erreicht

• Das aktuelle Kursziel beträgt 175,47 EUR

• Der Guru-Rating-Wert für Travelers lautet nunmehr 3,38 (zuvor ebenfalls 3,38)

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Travelers eine positive Entwicklung um +0,47%. Insgesamt ergibt sich daraus ein Plus von +1,13% in den vergangenen fünf Handelstagen bzw. einer kompletten Woche an der Börse – eine durchaus optimistische Aussicht.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung voraussahen und daher positiv eingestellt sind – vier bezeichnen die Aktie sogar als “starken Kauf” -, gibt es auch andere Meinungen am Markt: Elf Experten empfehlen lediglich ein “Halten”, während drei...