Travelers: Kursziel von 175,26 EUR laut Analysten noch nicht erreicht

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Travelers momentan unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt um +16,80% höher als derzeit.

• Am 14.07.2023 legte die Travelers-Aktie um +0,23% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 175,26 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert von Travelers liegt bei 3,38

Am vergangenen Handelstag gewann die Aktie von Travelers am Finanzmarkt an Wert und verzeichnete ein Plus von +0,23%. Innerhalb einer Woche zeigt sich jedoch eine negative Entwicklung in Höhe von -0,27%, was auf eine momentane Marktneutralität hinweist.

Die durchschnittliche Prognose der Bankanalysten für das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 175,26 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzialwachstum in Höhe von +16,80%. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Analysten nach den jüngsten neutral-trendigen...