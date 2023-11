Travelers: Kursziel steigt auf 175,57 EUR

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Travelers derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt bei +7,92% über dem aktuellen Kurs.

• Travelers: Am 28.11.2023 mit -0,30%

• Das Kursziel von Travelers beträgt 175,57 EUR

• Guru-Rating von Travelers bleibt stabil bei 3,33

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie eine negative Performance am Finanzmarkt (-0,30%). In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein positiver Trend von +1,72%. Dies deutet auf eine relativ optimistische Marktlage hin.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird durchschnittlich auf 175,57 EUR geschätzt. Sollte diese Prognose eintreffen, eröffnet sich ein Potenzial von +7,92% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten Aufwärtstrends.

Aktuell empfehlen 4 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 3 bewerten sie als “Kauf”, wobei ihre Einschätzungen optimistisch aber nicht euphorisch ausfallen. Eine neutrale Bewertung (“halten”) wird von 14 Experten abgegeben und lediglich 3 Analysten empfehlen einen Verkauf der Aktien.

Demnach schätzen immerhin noch +29,17% der Analysten die Situation zumindest vorsichtig optimistisch ein.

Abgerundet wird das positive Bild durch das beständige Guru-Rating mit einem Wert von “Guru-Rating ALT”.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Travelers-Analyse von 29.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Travelers jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Travelers Aktie

Travelers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...