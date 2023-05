Travelers: Kursziel bei 183,61 €

Gemäß Analysten ist die Aktie von Travelers momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt +14,31% über dem aktuellen Preis.

• Rezession beeinträchtigt Marktstimmung

• Guru-Rating bleibt bei 3,38

• Vier Analysten empfehlen Kauf der Aktien

Der gestrige Handelstag ergab eine negative Entwicklung für Travelers mit einem Rückgang von -0,79%. In den letzten fünf Tagen verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtrückgang von -4,86%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 183,61 €. Sollten sie damit richtig liegen, würde sich ein Potential von +14,31% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Vier Analysten bewerten die Aktien als stark zu kaufen und drei weitere Experten empfehlen...