Travelers: Kursziel bei 182,66 EUR - Analysten sind positiv gestimmt

Die Aktie von Travelers hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,38% hingelegt. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 182,66 EUR, was einem Potenzial von +12,17% entspricht.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,38 unverändert. Von insgesamt 21 aktuellen Bewertungen empfehlen vier Experten die Aktie als starken Kauf und drei weitere als Kauf. Elf Experten halten die Aktie für ein Halten-Investment und drei Analysten empfehlen sie zum Verkauf.

Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt somit bei +33,33%.