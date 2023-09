Travelers: Kursziel bei 181,14 EUR - Potential von +14,89%

Die Aktie von Travelers hat in den vergangenen fünf Handelstagen trotz einer gestrigen Kursentwicklung von -0,46%, ein Plus von +0,59% erzielt. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig neutral.

Allerdings sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 181,14 EUR – eine potentielle Steigerung um +14,89%. Von insgesamt 22 Experten bewerten vier die Aktie als starken Kauf und drei weitere Analysten empfehlen einen Kauf. Eine neutrale Bewertung vergeben zwölf Experten und nur drei halten die Aktien für einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,36 stabil.

Während sich einige Analysten also noch zurückhalten, bleibt das Potential der Travelers-Aktie unbestritten hoch einzuschätzen.