Travelers: Kursziel bei 180,40 EUR

Die Aktie von Travelers hat nach Ansicht der Analysten ein erhebliches Potenzial, da sie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 180,40 EUR, was einem Plus von +7,95% entspricht.

• Travelers: Am 12.05.2023 mit -0,20%

• Mittelfristiges Kursziel für die Aktie beträgt 180,40 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,38

Am vorherigen Handelstag hatte die Aktie von Travelers eine negative Entwicklung von -0,20%. Insgesamt ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche – ein Minus von -0,07%. Die Marktstimmung scheint daher im Moment relativ neutral zu sein.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für Travelers bei 180,40 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung dass es damit ein Potenzial für Investoren gibt- nämlich +7.95%.

Allerdings stimmen nicht alle Analysten mit...