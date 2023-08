Travelers: Kurspotenzial von +19,30% – Analysten uneinig

Die Aktie von Travelers hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine relativ neutrale Entwicklung hingelegt. Gestern legte sie am Finanzmarkt um -0,12% zu und verzeichnet insgesamt einen Anstieg von +0,02%. Investmentbank-Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel aktuell bei 178,48 EUR liegt. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +19,30% eröffnen.

Vier Experten empfehlen derzeit die Aktie als starken Kauf und drei weitere als Kauf mit einer optimistischen Einschätzung. Zwölf Fachleute bewerten sie als “halten”, während nur drei die Meinung vertreten, dass es sich um eine Verkaufsaktie handelt. Zusammenfassend ist somit immer noch eine Mehrheit (+31,82%) der Ansicht, dass sich ein Engagement lohnt.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3.36 unverändert...