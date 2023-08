Travelers: Kurspotenzial von +19,30%

Die Aktie von Travelers hat am 25.08.2023 eine leicht negative Performance von -0,12% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt nur ein kleines Plus erzielt (+0,02%). Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 178,39 EUR – ein Potenzial für Investoren von +19,30%.

• Travelers: gestrige Kursentwicklung -0,12%

• Durchschnittliches Kursziel bei 178,39 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +31,82%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,36

Während vier Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und drei weitere sie als “Kauf” empfehlen (optimistische Gesamtbewertung: +31.82%), sehen zwölf Experten die Aktie lediglich als “halten”. Nur drei Analysten sprechen sich derzeit für einen Verkauf aus.

Abschließend lässt sich sagen: Das bewährte...