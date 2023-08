Travelers: Kurspotenzial von +14,66% - Aktuelles Kursziel bei 174,97 EUR

Die Travelers-Aktie wird derzeit nach Meinung der Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 174,97 EUR und damit um +14,66% höher als der aktuelle Stand.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie eine positive Entwicklung von +0,53% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich allerdings ein leichter Rückgang von -0,28%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Vier Analysten sind überzeugt davon, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Drei weitere teilen diese Einschätzung in moderater Form (“Kauf”). Zwölf Experten raten zum Halten und drei sehen das Papier weiterhin als Verkauf an.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,36 unverändert.