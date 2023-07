Travelers: Kurspotenzial von +14,08% auf 178,76 EUR

Am gestrigen Tag erreichte die Aktie von Travelers eine Kursentwicklung von +0,16%, was zu einer positiven Gesamtentwicklung der letzten Handelswoche in Höhe von +1,01% führte. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel bei 178,76 EUR liegt und damit ein Kurspotenzial von +14,08% für Investoren bietet.

• Am 12.07.2023 stieg der Aktienkurs um +0,16%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 178,76 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +33%

Derzeit empfehlen vier Analysten den Kauf der Travelers-Aktie und drei weitere geben ein “Kauf”-Rating ab. Elf Experten vergeben das Rating “halten” und nur noch drei Analysten bewerten die Aktie mit einem Verkauf-Rating. Das Guru-Rating verbesserte sich zudem auf einen Wert von 3,38 nach zuvor ebenfalls bereits starkem Niveau.

