Travelers: Kurspotenzial von +10,57% bei 173,60 EUR

Die Aktie von Travelers hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg sie um +0,73%, was zu einer Wochenperformance von +3,74% führte. Dabei sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 173,60 EUR liegt – ein Potenzial von +10,57%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Vier Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Elf Experten sehen hingegen aktuell keine Notwendigkeit zum Kauf oder Verkauf (“halten”). Drei Analysten empfehlen sogar einen Verkauf der Papiere. Insgesamt bleibt jedoch ein positiver Trend erkennbar – laut dem Guru-Rating hat sich die Bewertung...