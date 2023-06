Travelers: Auf dem Weg zum Kursziel von 180,00 EUR

Die Aktie von Travelers hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,44% verzeichnet und sich in den letzten fünf Handelstagen um +1,13% verbessert. Die Stimmung am Markt ist derzeit positiv.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten beträgt das mittelfristige Kursziel für Travelers 180,00 EUR. Dies würde ein Potenzial des aktuellen Kurses von +11,42% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Sichtweise aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Vier Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen sie auf “Kauf”. Elf Experten bewerten sie mit “halten” und drei raten zum Verkauf. Insgesamt sind jedoch immer noch 33,33% der Analysten optimistisch hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei einem Wert von 3,38...