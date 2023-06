Travelers: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 180,06 EUR

Die gestrige Handelsentwicklung von Travelers zeigte sich positiv mit einem Anstieg um +0,44%. In der vergangenen Woche konnte das Unternehmen insgesamt ein Plus von +1,13% erzielen. Die Bankanalysten sind optimistisch und prognostizieren aktuell ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 180,06 EUR – was einem Potenzial von +11,42% entspricht.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 3,38. Eine Empfehlung für den Kauf des Papiers geben vier Analysten ab, während drei weitere eine “Kauf”-Bewertung aussprechen. Elf Experten stuften die Aktie als “halten” ein und nur drei empfanden sie als einen Verkauf wert.

Zusammengefasst ergibt sich aus dieser Bewertungsstruktur eine positive Einschätzung durch eine Mehrheit an Analysten mit einer Optimismusrate von +33,33%.