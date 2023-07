Travelers: Analysten sehen Potenzial von +12,87% - Kursziel bei 172,30 EUR

Die Aktie von Travelers hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Anstieg um 0,18% verzeichnet. Doch was erwarten die Bankanalysten für die Zukunft?

Das mittelfristige Kursziel von Travelers liegt derzeit bei 172,30 EUR und würde Investoren ein Potenzial von +12,87% bieten. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten: Während vier Analysten die Aktie aktuell als “starken Kauf” empfehlen und drei weitere sie als “Kauf” einstufen, halten sich elf Experten neutral mit einer Bewertung von “halten”. Drei Analysten sind der Ansicht, dass Anleger besser verkaufen sollten.

Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass rund 33% aller Analysten optimistisch sind bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Eine ähnlich positive Einschätzung ergibt...