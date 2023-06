Travelers: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 179,77 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Travelers am Finanzmarkt verzeichnete ein Minus von -0,22%. In der vergangenen Handelswoche fielen die Ergebnisse jedoch auf -3,29%, was den Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Die Bankanalysten sind sich allerdings sicher: Die Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 179,77 EUR und würde Investoren ein Potenzial von +17,23% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Vier Analysten betrachten die Aktie als starken Kauf und drei weitere empfehlen sie zum Kauf. Elf Experten bewerten sie mit “halten” und drei sehen einen Verkauf als angebracht an.

Das positive Verhältnis von optimistischen zu pessimistischen Analysteneinschätzungen beläuft sich auf +33,33%.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating...