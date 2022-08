Travelers Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Travelers Companies":

Für die Aktie Travelers Cos aus dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.08.2022, 08:53 Uhr, ein Kurs von 171.56 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Travelers Cos einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Travelers Cos jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Travelers Cos mit einer Rendite von 20,83 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 29,99 Prozent. Auch hier liegt Travelers Cos mit 9,15 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Travelers Cos liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 11 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 176 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (171,56 USD) könnte die Aktie damit um 2,59 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Travelers Cos-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Travelers Cos ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,27 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,62 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.