Travelers Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Travelers wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 176,82 EUR geschätzt, was einem Abstand von -14,38% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung von Travelers

Am 22.03.2024 verzeichnete die Travelers-Aktie eine Kursentwicklung von -0,74%. Insgesamt belief sich die Kursveränderung in den letzten fünf Handelstagen auf +1,14%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Einschätzung der Analysten

Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Travelers bei 176,82 EUR liegt. Dies würde Anlegern eine Rendite von -14,38% bieten, falls sich die Prognosen bewahrheiten. Trotz des positiven Trends sind jedoch nicht alle Analysten dieser Einschätzung.

Aktuell raten 6 Analysten zum Kauf der Aktie, während 3 Analysten sie als “Kauf” einstufen, aber mit weniger Enthusiasmus. Des Weiteren empfehlen 15 Experten, die Aktie zu halten, während 3 Analysten sie zum Verkauf empfehlen.

Optimistische Einschätzung

Etwa ein Drittel der Analysten (33,33%) bleibt optimistisch in Bezug auf die Aktie von Travelers. Diese positive Einschätzung wird durch den Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der nun bei 3,44 liegt.

Insgesamt zeigen die Analysen eine uneinheitliche Einschätzung der Aktie von Travelers, wobei einige Analysten optimistisch bleiben, während andere eine differenziertere Haltung einnehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die tatsächliche Kursentwicklung in den kommenden Monaten gestalten wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Travelers-Analyse von 24.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Travelers jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Travelers Aktie

Travelers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...