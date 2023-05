Travelers Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,31%

Die gestrige Kursentwicklung der Travelers Aktie am Finanzmarkt betrug -0,79%. Dies führte zu einem Gesamttrend in den letzten fünf Handelstagen von -4,86%. Eine pessimistische Entwicklung, die jedoch laut Bankanalysten nicht dem Potenzial der Aktie entspricht. Das mittelfristige Kursziel von Travelers beträgt 183,61 EUR und bietet Investoren ein potenzielles Plus von +14,31%.

Zurzeit empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere bewerten sie positiv. Elf Experten geben eine neutrale Bewertung ab und nur drei halten einen Verkauf für angebracht. Somit liegt der Anteil optimistischer Einschätzungen bei +33,33%. Der Guru-Rating Indikator zeigt ebenfalls eine positive Tendenz.

Kurz gesagt befindet sich die Travelers Aktie nach Ansicht von Marktexperten unterbewertet mit einem signifikanten Potenzial für...