Travelers: 180,06 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Travelers hat in den letzten Tagen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und stieg gestern um +0,44%. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage summiert sich das Plus auf +1,13%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

• Travelers: Am 16.06.2023 mit +0,44%

• Das mittelfristige Kursziel von Travelers beträgt 180,06 EUR

• Guru-Rating liegt unverändert bei 3,38

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Travelers liegt bei 180,06 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +11,42%, wenn die Einschätzung der Bankanalysten zutrifft. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in den vergangenen Tagen.

Vier Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während drei weitere sie als “Kauf” einstufen – insgesamt also sieben...