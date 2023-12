Travel + Leisure Co., ist immer für eine Überraschung gut!

Von den 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Travel + Leisure-Aktie wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft. Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Travel + Leisure. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 43,25 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 7,91 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 40,08 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Travel + Leisure-Aktie liegt bei 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unseren Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv auf Travel + Leisure reagiert. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Travel + Leisure diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,19 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt jedoch bei 35,99 USD, was einer positiven Bewertung entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating für Travel + Leisure führt.

Zusammenfassend wird die Travel + Leisure-Aktie von Analysten als "Neutral" eingestuft, während die Stimmung der Anleger und die kurzfristige technische Analyse zu einer positiveren "Gut"-Bewertung führen.