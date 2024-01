Travel + Leisure Co. Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Travel + Leisure wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 44,27 führt zu einer neutralen Bewertung. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der Kurs verläuft um 2,56 Prozent über dem Trendsignal. Die Analysten bewerten die Aktie ebenfalls als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt jedoch ein Aufwärtspotential von 10,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Travel + Leisure eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

