Travel Expert Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Travel Expert Asia Aktie zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,15 HKD, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs derzeit bei 0,138 HKD liegt, was einem Abstand von -8 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,13 HKD, was einem positiven Signal von +6,15 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Travel Expert Asia Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Travel Expert Asia mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit (6,48 %) schlechter ab. Die Differenz von 6,48 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Travel Expert Asia Aktie liegt bei 32 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein neutraler RSI-Wert von 59,26 festgestellt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Travel Expert Asia Aktie, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.