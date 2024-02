Travel Expert Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

In den letzten beiden Wochen wurde Travel Expert Asia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Wortmeldungen durch unsere Redaktion. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Dies führt zu einer insgesamt negativen Anlegerstimmung und der Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Travel Expert Asia als unterbewertet. Mit einem KGV von 19,58 liegt sie insgesamt 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 30,76 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 6,54) liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Travel Expert Asia von unserer Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird hierbei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors wurde festgestellt, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionen rund um die Aktie von Travel Expert Asia eher durchschnittlich ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Travel Expert Asia daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.