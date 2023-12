Travel Expert Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigte sich, dass das Unternehmen in etwa die gleiche Aufmerksamkeit wie üblich erhalten hat, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Travel Expert Asia daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Travel Expert Asia liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt bekommt diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Travel Expert Asia eine Distanz zum GD200 von -21,25 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei -16 Prozent und führt zu derselben Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Travel Expert Asia mit einem Wert von 23,12 unterbewertet ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 31,25. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.