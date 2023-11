Travel Expert Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Sentiment und Buzz: Die Beobachtung und Analyse der Kommunikation im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung von Travel Expert Asia haben wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt sich als durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Travel Expert Asia.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit Branche schüttet Travel Expert Asia derzeit niedrigere Dividenden aus. Der Unterschied beträgt 5,83 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,83 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte Travel Expert Asia eine Performance von -19,89 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche um 5,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,43 Prozent im letzten Jahr. Hierbei zeigt sich, dass Travel Expert Asia 31,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 65,88 und liegt somit mit 104 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 32. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie als überbewertet einzustufen, weshalb Travel Expert Asia auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.