Travel Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von German Values Property zeigt sich in Bezug auf die Kommunikation im Netz als neutral. Die Diskussionsaktivität und die Rate der Stimmungsänderung weisen keine signifikanten Veränderungen auf. In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie eine Rendite von -78,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 79,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die German Values Property-Aktie einen Wert von 50 für RSI7 und 85,71 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von German Values Property gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, mit einem KGV von 8,42 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,28 im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".