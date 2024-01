Travel Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von German Values Property bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,57 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für German Values Property in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von German Values Property als unterbewertet. Das KGV liegt mit 8,42 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 58,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der German Values Property führt zu einer Einstufung als "Neutral". Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf unterschiedliche Zeitperioden, deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".