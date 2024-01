Travel Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Anleger: Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf German Values Property war in den letzten beiden Wochen eher neutral. Es gab weder deutlich positive noch negative Diskussionen oder Interaktionen in den sozialen Medien zum Thema. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine bemerkenswert positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugeschrieben. Insgesamt erhält German Values Property daher auf Grundlage des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Kursbewegungen setzt. Der RSI-Wert von German Values Property liegt derzeit bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was auf eine neutralere Situation hindeutet. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von German Values Property liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,23 (Internet- und Katalogeinzelhandel) deutlich unterdurchschnittlich ist (ca. 86 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 3,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet- und Katalogeinzelhandel, 3,56) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von German Values Property von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Diese Bewertung basiert auf der Relation zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs.