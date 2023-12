Travel Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Aktie von German Values Property wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,42, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine Unterbewertung um 85 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -82,41 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 95,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 28,33 Prozent, was bedeutet, dass German Values Property aktuell um 110,74 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der German Values Property liegt bei 48,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 48,86 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Neutral" auf technischer Analysebasis.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen German Values Property. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.