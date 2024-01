Travel Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die German Values Property-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,24 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,81 EUR lag, was einem Unterschied von -34,68 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,79 EUR, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (+2,53 Prozent) entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist German Values Property im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,57 %) eine Ausschüttung von 0 % auf, was zu einer niedrigeren Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung für German Values Property, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die German Values Property-Aktie beschäftigt hat.