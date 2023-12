Travel Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. German Values Property hat derzeit ein KGV von 8, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 58 haben. Dies deutet darauf hin, dass German Values Property aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von German Values Property festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält German Values Property in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance hat German Values Property in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -82,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 25,38 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -107,79 Prozent für German Values Property hindeutet. Im Vergleich dazu lag der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bei einer durchschnittlichen Rendite von 9,58 Prozent, wobei German Values Property 91,99 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Schließlich weist German Values Property eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 3 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.